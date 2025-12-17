Armando Incarnato di Uomini e Donne contro Fabrizio Corona | Eresie e film

Armando Incarnato di Uomini e Donne risponde a Fabrizio Corona, contestando le sue recenti affermazioni su Alfonso Signorini e il Grande Fratello. La discussione si accende sui social, alimentando un nuovo fronte nello scontro mediatico tra i due personaggi.

© Movieplayer.it - Armando Incarnato di Uomini e Donne contro Fabrizio Corona: "Eresie e film"

Dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini e il Grande Fratello, Armando Incarnato apre un nuovo fronte nello scontro mediatico che domina i social. Lunedì scorso, mentre su Canale 5 andava in onda la seconda semifinale del Grande Fratello, i social sono stati invasi dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona che, durante una puntata del suo format Falsissimo, ha attaccato Alfonso Signorini e il suo presunto sistema di selezione dei concorrenti. Nelle ultime ore è intervenuto a sorpresa anche Armando Incarnato, storico cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Le dichiarazioni a Falsissimo dell'ex re dei paparazzi Nel corso del suo intervento, Fabrizio Corona ha parlato di un presunto sistema legato al conduttore del Grande Fratello.

