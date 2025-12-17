Ariston ha completato l’acquisizione del 100% di Riello, rinforzando la presenza del Made in Italy nel settore degli elettrodomestici. Con questa operazione, la società rafforza la sua posizione strategica, riportando il controllo in Italia e scalzando gli investitori cinesi come Haier e Midea. La mossa segna un passo importante per il brand e il mercato nazionale.

© Quifinanza.it - Ariston acquisisce il 100% di Riello e rafforza il Made in Italy

Ariston annuncia l’acquisizione del 100% di Riello, società che detiene marchi iconici di elettrodomestici come Riello e Beretta, scalzando gli investitori cinesi interessati Haier e Midea e riportando dopo anni il controllo in Italia. Una transazione che è stata accolta positivamente anche dal Ministro Urso, che ricorda come l’acquisizione consenta di rafforzare il Made in Italy. L’operazione e il corrispettivo. Ariston Group ha annunciato di aver sottoscritto un accordo con società controllate da Carrier Global Corporation per l’acquisizione del 100% delle azioni e dei diritti di voto di Riello Group e Riello America. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Leggi anche: Innovazione tecnologica e sostenibilità: le sfide del Made in Italy nel 2025.

Leggi anche: Scuole superiori, boom di Scienze Umane e frenata del Linguistico. Nasce il primo liceo pubblico del Made in Italy

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

ciao da Maxgarage oggi notizie Ariston Group un accordo acquisizione 100 Riello Group Llc.

Riello torna in mani italiane, Ariston acquisisce il 100% della società. Enterprise value a quota 289 milioni di euro - Ariston Group acquisisce il 100% di Riello Group, storico operatore del settore, noto per il portafoglio di marchi iconici quali Riello e Beretta. affaritaliani.it