Ariston acquisisce il 100% di Riello e rafforza il Made in Italy
Ariston ha completato l’acquisizione del 100% di Riello, rinforzando la presenza del Made in Italy nel settore degli elettrodomestici. Con questa operazione, la società rafforza la sua posizione strategica, riportando il controllo in Italia e scalzando gli investitori cinesi come Haier e Midea. La mossa segna un passo importante per il brand e il mercato nazionale.
Ariston annuncia l’acquisizione del 100% di Riello, società che detiene marchi iconici di elettrodomestici come Riello e Beretta, scalzando gli investitori cinesi interessati Haier e Midea e riportando dopo anni il controllo in Italia. Una transazione che è stata accolta positivamente anche dal Ministro Urso, che ricorda come l’acquisizione consenta di rafforzare il Made in Italy. L’operazione e il corrispettivo. Ariston Group ha annunciato di aver sottoscritto un accordo con società controllate da Carrier Global Corporation per l’acquisizione del 100% delle azioni e dei diritti di voto di Riello Group e Riello America. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
