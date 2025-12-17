Arianna Meloni sottolinea il ruolo centrale di Fratelli d'Italia come partito della Nazione, evidenziando il carisma di Giorgia Meloni come elemento distintivo. La sua testimonianza mette in luce la forza del partito e le potenzialità di crescita, riconoscendo l'impegno costante del team guidato dalla leader.

© Ildifforme.it - Arianna Meloni: “FdI è già il partito della Nazione, ma possiamo crescere ancora”

Il carisma di Giorgia Meloni, secondo sua sorella, rappresenta un grande vantaggio. "Lei è straordinaria - dichiara Arianna - e può contare su un partito che lavora senza sosta. Ad Atreju Schlein ha perso un'occasione". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

