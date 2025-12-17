Arianna Meloni | FdI è già il partito della Nazione ma possiamo crescere ancora
Arianna Meloni sottolinea il ruolo centrale di Fratelli d'Italia come partito della Nazione, evidenziando il carisma di Giorgia Meloni come elemento distintivo. La sua testimonianza mette in luce la forza del partito e le potenzialità di crescita, riconoscendo l'impegno costante del team guidato dalla leader.
Il carisma di Giorgia Meloni, secondo sua sorella, rappresenta un grande vantaggio. "Lei è straordinaria - dichiara Arianna - e può contare su un partito che lavora senza sosta. Ad Atreju Schlein ha perso un'occasione". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Arianna Meloni: "Basta spauracchio del fascismo. Ecco cosa vogliono gli italiani" - Il capo della segreteria politica di FdI, Arianna Meloni, tra bilancio sul lavoro svolto dal Governo e una stoccata alla leader dem, Schlein.
Arianna Meloni: "Fascismo? Agli italiani interessa il nuovo milione di posti di lavoro, lo spread ai minimi e l'abbassamento delle tasse" - , il nostro processo dialettico si è arricchito, ci siamo confrontati con un mondo sempre più ampio.
Oggi sul Corriere c'è un'intervista ad Arianna Meloni senza una domanda. Nei giorni in cui la maggioranza va in tilt sulla manovra, nel giorno in cui tradiscono ogni promessa sulla Fornero è tutto un "quanto siete diventati potenti cosa ne pensa"
UNA SERATA INDIMENTICABILE - Il ritorno ad #Atreju è stato emozionante e sono davvero grato per l'invito. A partire da Giorgia e Arianna #Meloni, da Giovanni #Donzelli e Francesco #Filini. Ho ritrovato tanta gente davvero affettuosa e tantissimi di quei gio
