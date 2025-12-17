Argento per le SevenSouls dell' Asd Polisportiva Bonagia al Cheerleading World Championship di Takasaki

Le SevenSouls dell'Asd Polisportiva Bonagia si sono distinte ai Cheerleading World Championship di Takasaki, portando grande orgoglio all’Italia e alla Sicilia. Dal 11 al 13 dicembre, il team ha ottenuto il titolo di Vicecampione del mondo nella categoria “Cheer Dance Senior”, sottolineando il talento e la passione del movimento sportivo italiano a livello internazionale.

Grande orgoglio per lo sport italiano e siciliano ai Cheerleading World Championship, svoltisi dall’11 al 13 Dicembre a Takasaki, in Giappone, dove il Team Italy Csen ha conquistato uno straordinario titolo di Vicecampione del mondo nella categoria “Cheer Dance Senior”, salendo sul secondo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: World Barista Championship, i mondiali dell'arte del caffè a HostMilano Leggi anche: Le "magnifiche sette" dell'Asd Polisportiva Bonagia in gara in Giappone per il sogno mondiale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Argento per le SevenSouls dell’Asd Polisportiva Bonagia al Cheerleading World Championship di Takasaki - Grande orgoglio per lo sport italiano e siciliano ai Cheerleading World Championship, svoltisi dall’11 al 13 Dicembre a Takasaki, in Giappone, dove il Team Italy Csen ha conquistato uno straordinario ... mondopalermo.it Polisportiva Galaxy: 4 ori e 1 argento al “Play The Game” - Ottima performance per gli atleti dell'ASD Polisportiva Galaxy che tornano a casa con 5 medaglie dalla 7ª edizione dei "Play The Game" Nello scorso weekend, organizzata da Special Olympics Italia, ... strettoweb.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.