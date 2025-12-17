Argento per le SevenSouls dell' Asd Polisportiva Bonagia al Cheerleading World Championship di Takasaki

Le SevenSouls dell'Asd Polisportiva Bonagia si sono distinte ai Cheerleading World Championship di Takasaki, portando grande orgoglio all’Italia e alla Sicilia. Dal 11 al 13 dicembre, il team ha ottenuto il titolo di Vicecampione del mondo nella categoria “Cheer Dance Senior”, sottolineando il talento e la passione del movimento sportivo italiano a livello internazionale.

Grande orgoglio per lo sport italiano e siciliano ai Cheerleading World Championship, svoltisi dall’11 al 13 Dicembre a Takasaki, in Giappone, dove il Team Italy Csen ha conquistato uno straordinario titolo di Vicecampione del mondo nella categoria “Cheer Dance Senior”, salendo sul secondo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

