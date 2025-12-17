Arezzo è tornato il Luna Park | tra zucchero filato brontolii e eh però…

Arezzo accoglie nuovamente il Luna Park, un appuntamento tradizionale che anima la città con luci, musica e divertimento. Tra emozioni, brontolii e momenti di allegria, il parco temporaneo torna a essere protagonista delle serate aretine, portando con sé l’atmosfera unica di giochi, dolci e spensieratezza fino alla prossima Pasqua.

Ad Arezzo è tornato il Luna Park. Sì, proprio lui: quello delle lucine che accecano, delle urla che si sentono fino a Saione e dello zucchero filato che ti rimane appiccicato ai pensieri fino a Pasqua. In via Duccio di Buoninsegna s'è rimesso in moto il sacro rito aretino: giostre che girano, autoscontri che cozzano e genitori che dicono "un giro solo" sapendo già che mentono peggio di Pinocchio. Da decenni il Luna Park è una certezza: cambia il mondo, cambiano i sindaci, ma le catene girano sempre allo stesso modo. C'è chi ci ha dato il primo bacio, chi c'ha rimesso la cervicale e chi, ancora oggi, sale sul Reverse Jumping convinto d'esse immortale.

