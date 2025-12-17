Architettura Open House | così ho scoperto una Napoli nascosta

Durante un soggiorno a Napoli, tra impegni e commissioni, ho deciso di scoprire la città in modo diverso partecipando all’ottava edizione di Architettura Open House. In soli tre giorni, ho avuto l’opportunità di visitare angoli nascosti e spazi insoliti, spesso inaccessibili al pubblico, che hanno svelato una Napoli autentica e sorprendente. Un’esperienza che ha arricchito la mia conoscenza della città e la sua architettura nascosta.

Di recente, mentre ero a Napoli per motivi personali, tra una commissione e l'altra ne ho approfittato per prendere parte ad alcune tappe di Architettura Open House, l'evento – giunto alla sua ottava edizione – che in tre giorni permette di scoprire la città partenopea attraverso la visita di luoghi non accessibili al pubblico o non inclusi nei principali tour turistici. Così, dal 3 al 5 dicembre scorso – in un periodo in cui le strade del centro, da via Benedetto Croce a via Toledo, erano "incamminabili" a causa dell' overtourism, ma questa è un'altra storia – me ne sono andato in giro per visitare studi, case di design e cantieri che definiranno la Napoli del futuro.

Architettura Open House, Napoli sempre più attrattiva - A Napoli l’architettura è al servizio del turismo e gli investimenti riguardano la ristrutturazione di immobili destinati a cultura e ricettività ... guidaviaggi.it

A Napoli torna Architettura Open House: palazzi, residenze d'epoca, ville antiche aprono le porte - È un piccolo viaggio alla scoperta del design e degli stili di una Napoli un po' diversa dal solito quello organizzato da Architettura Open House, che da mercoledì 27 settembre aprirà una serie di ... vanityfair.it

