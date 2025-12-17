Apre la porta di casa e viene accoltellato | trasportato d' urgenza al Maggiore

Una notte di tensione a Piacenza, dove un uomo è stato ferito gravemente in un episodio ancora avvolto nel mistero. L’aggressione si è verificata nell’androne di un palazzo nel centro della città, attirando l’intervento immediato delle forze dell’ordine e del 118. Le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli di quanto accaduto e trovare i responsabili.

© Parmatoday.it - Apre la porta di casa e viene accoltellato: trasportato d'urgenza al Maggiore Un uomo è stato accoltellato la scorsa notte in pieno centro a Piacenza. L'episodio, dai contorni ancora da chiarire, è avvenuto nell'androne di un palazzo in via San Giovanni dove è intervenuta la polizia insieme al 118. Il ferito - un piacentino di 35 anni - è stato raggiunto da alcuni fendenti.

