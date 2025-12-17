Approvato restauro della zona sud-est del Teatro Romano

La giunta comunale di Verona ha approvato il progetto di restauro e consolidamento delle strutture in elevato del Teatro Romano, uno dei principali monumenti storici della città. L'intervento mira a preservare e valorizzare questo importante patrimonio archeologico attraverso interventi di restauro conservativo e consolidamento statico.

La giunta comunale di Verona ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per il restauro conservativo e il consolidamento statico delle strutture in elevato di epoca romana del Teatro Romano, uno dei complessi monumentali più importanti della città.

