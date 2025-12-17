Approvato restauro della zona sud-est del Teatro Romano

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale di Verona ha approvato il progetto di restauro e consolidamento delle strutture in elevato del Teatro Romano, uno dei principali monumenti storici della città. L'intervento mira a preservare e valorizzare questo importante patrimonio archeologico attraverso interventi di restauro conservativo e consolidamento statico.

Immagine generica

La giunta comunale di Verona ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per il restauro conservativo e il consolidamento statico delle strutture in elevato di epoca romana del Teatro Romano, uno dei complessi monumentali più importanti della città.L’intervento ha un valore. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Il restauro dell’archistar. Nuova luce al Teatro romano. Ora ci sono due mecenati

Leggi anche: Teatro romano di Brescia più fruibile, un passo avanti fondamentale: ci sono due mecenati

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ex monastero di Santa Clara, il comune di Pavia approva il progetto esecutivo da 5 milioni di euro

Video Ex monastero di Santa Clara, il comune di Pavia approva il progetto esecutivo da 5 milioni di euro

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.