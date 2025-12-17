Approvato l’ordine del giorno per il Fondo Comunale d’Emergenza per le scuole vandalizzate

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno per l’istituzione del Fondo Comunale d’Emergenza, destinato a interventi urgenti nelle scuole vandalizzate. Una decisione condivisa da maggioranza e opposizione, che mira a garantire interventi rapidi e concreti per tutelare gli ambienti scolastici e ripristinare la normalità.

