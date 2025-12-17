Apple Martin ripropone un look iconico della madre Gwyneth Paltrow indossando un elegante abito nero del 1996, scelto direttamente dal suo armadio. La somiglianza tra madre e figlia è evidente, sottolineando il legame tra le due e il fascino senza tempo di un classico senza età.

© Vanityfair.it - Apple Martin, tale e quale a sua madre con quell'abito del 1996 pescato dal suo armadio

La modella ha attinto nuovamente dall'armadio di sua madre Gwyneth Paltrow. L'abito scelto? Un long dress nero sfoggiato dall'attrice nel 1996. Sono passati quasi trent'anni, ma il risultato è lo stesso. Praticamente due gocce d'acqua. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Leggi anche: Apple Martin, figlia di Gwyneth Paltrow e di Chris Martin dei Coldplay, nelle ultime settimane ha debuttato nella moda con due campagne importanti: per Gap, con la madre, e Self-Portrait, da solista.

Leggi anche: Carys Douglas e Catherine Zeta-Jones, tale madre tale figlia: lo stesso abito 20 anni dopo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

ballerina Cappuccina trallallero trallallà rilievi L'Arena tun tun tun tun saur

Apple Martin: 5 (+1) curiosità sulla figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin - È la prima della lista quando c'è da citare i nomi stravaganti che le celebrity hanno scelto per i propri figli. vanityfair.it

Il taglio di Apple Martin la rende uguale a mamma Gwyneth Paltrow - In visita a New York, Gwyneth Paltrow ha deliziato i suoi follower postando su Instagram una serie di foto ricordo della sua gita alla Grande Mela. elle.com

Gwyneth Paltrow rivela a Jacob Elordi (e a tutti noi) un segreto che riguarda sua figlia Apple Martin. Che imbarazzo però... - facebook.com facebook