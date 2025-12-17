Apple Martin indossa l’abito della madre Gwyneth Paltrow | due gocce d’acqua
Sul red carpet del Regal Times Square a New York, Apple Martin ha incantato tutti con il suo stile. La giovane, figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, ha catturato l’attenzione indossando un abito molto simile a quello della madre, creando un’armonia visiva che ha lasciato il pubblico senza parole. Un mix di eleganza e affinità familiare che ha reso l’evento ancora più speciale.
Il red carpet del Regal Times Square a New York ha fatto da sfondo a una splendida apparizione. Apple Martin, la ventunenne figlia dell’attrice premio Oscar Gwyneth Paltrow e del musicista Chris Martin, ha accompagnato la madre alla premiere di Marty Supreme, sfoggiando un bellissimo look. Una scelta tutt’altro che casuale: si tratta dell’ iconico abito nero di Calvin Klein che proprio la madre aveva indossato quasi trent’anni prima, nel 1996, per la premiere del film Emma. Apple Martin erede di stile della madre Gwyneth Paltrow. L’abito scelto da Apple Martin incarna l’essenza del minimalismo sartoriale degli anni Novanta, di cui Calvin Klein all’epoca era il massimo esponente. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: Apple Martin, figlia di Gwyneth Paltrow e di Chris Martin dei Coldplay, nelle ultime settimane ha debuttato nella moda con due campagne importanti: per Gap, con la madre, e Self-Portrait, da solista.
Leggi anche: Apple Martin e la sana ossessione per la moda, con mamma Gwyneth Paltrow e Jane Birkin nel moodboard
