Apple Martin indossa l’abito della madre Gwyneth Paltrow | due gocce d’acqua

Sul red carpet del Regal Times Square a New York, Apple Martin ha incantato tutti con il suo stile. La giovane, figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, ha catturato l’attenzione indossando un abito molto simile a quello della madre, creando un’armonia visiva che ha lasciato il pubblico senza parole. Un mix di eleganza e affinità familiare che ha reso l’evento ancora più speciale.

Apple Martin con l'abito Calvin Klein anni ‘90 della madre Gwyneth Paltrow dimostra l'eterna modernità del minimalismo - L'abito nero di Calvin Klein con cui Apple omaggia la madre racchiude l'atmosfera minimalista del decennio, all’insegna della fashion nostalgia ... vogue.it

Apple Martin con l'abito Calvin Klein anni ‘90 della madre Gwyneth Paltrow dimostra l'eterna modernità del minimlismo https://vogueitalia.visitlink.me/ea_HKF - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.