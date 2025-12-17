Apple Martin con il vestito di mamma Gwyneth Paltrow

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gwyneth Paltrow ha partecipato alla prima newyorchese di Marty Supreme, presentandosi sul red carpet insieme ai figli Apple e Moses Martin. L’evento segna il suo ritorno al cinema dopo un periodo di pausa, attirando l’attenzione per il suo stile elegante e per il look speciale di Apple, che ha indossato un vestito di mamma Gwyneth.

apple martin con il vestito di mamma gwyneth paltrow

© Lookdavip.tgcom24.it - Apple Martin con il vestito di mamma Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow si è presentata sul red carpet della prima newyorchese di Marty Supreme  insieme ai figli Apple e Moses Martin, per celebrare il suo ritorno al cinema dopo anni di pausa. I riflettori sono caduti sulla 21enne Apple, che ha stupito tutti con un look dal sapore nostalgico e dal forte legame famigliare. A New York per Marty Supreme. Gwyneth e Timothée La première newyorkese di Marty Supreme ha visto la partecipazione di numerose star. Tra queste, Timothée Chalamet, protagonista del film. Per la prima di Los Angeles, l’attore e la fidanzata Kylie Jenner avevano fatto una scelta stilistica audace, presentandosi in total orange. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

Leggi anche: Apple Martin e la sana ossessione per la moda, con mamma Gwyneth Paltrow e Jane Birkin nel moodboard

Leggi anche: Apple Martin, figlia di Gwyneth Paltrow e di Chris Martin dei Coldplay, nelle ultime settimane ha debuttato nella moda con due campagne importanti: per Gap, con la madre, e Self-Portrait, da solista.

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

AppleMartin is mom GwynethPaltrows twin at Paris Fashion Week shorts Page Six

Video AppleMartin is mom GwynethPaltrows twin at Paris Fashion Week shorts Page Six

apple martin vestito mammaIl biondo, l’acconciatura e il make-up di Apple Martin e mamma Gwyneth Paltrow le rende identiche - L'abito è esattamente lo stesso, il Calvin Klein indossato da mamma Gwyneth Paltrow quando aveva 20 anni. elle.com

Gwyneth Paltrow a New York con Apple: mamma e figlia fanno shopping in pantaloni e scarpe basse - È proprio quanto fatto da Gwyneth Paltrow, riunitasi con la figlia Apple Martin a New York durante il weekend che si è ... fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.