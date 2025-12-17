Apple Martin con il vestito di mamma Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow ha partecipato alla prima newyorchese di Marty Supreme, presentandosi sul red carpet insieme ai figli Apple e Moses Martin. L’evento segna il suo ritorno al cinema dopo un periodo di pausa, attirando l’attenzione per il suo stile elegante e per il look speciale di Apple, che ha indossato un vestito di mamma Gwyneth.
Gwyneth Paltrow si è presentata sul red carpet della prima newyorchese di Marty Supreme insieme ai figli Apple e Moses Martin, per celebrare il suo ritorno al cinema dopo anni di pausa. I riflettori sono caduti sulla 21enne Apple, che ha stupito tutti con un look dal sapore nostalgico e dal forte legame famigliare. A New York per Marty Supreme. Gwyneth e Timothée La première newyorkese di Marty Supreme ha visto la partecipazione di numerose star. Tra queste, Timothée Chalamet, protagonista del film. Per la prima di Los Angeles, l’attore e la fidanzata Kylie Jenner avevano fatto una scelta stilistica audace, presentandosi in total orange. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
AppleMartin is mom GwynethPaltrows twin at Paris Fashion Week shorts Page Six
Il biondo, l’acconciatura e il make-up di Apple Martin e mamma Gwyneth Paltrow le rende identiche - L'abito è esattamente lo stesso, il Calvin Klein indossato da mamma Gwyneth Paltrow quando aveva 20 anni. elle.com
Gwyneth Paltrow a New York con Apple: mamma e figlia fanno shopping in pantaloni e scarpe basse - È proprio quanto fatto da Gwyneth Paltrow, riunitasi con la figlia Apple Martin a New York durante il weekend che si è ... fanpage.it
Radio Deejay. . Gwyneth Paltrow è arrivata alla première newyorkese di "Marty Supreme" accompagnata dai figli Apple e Moses Martin. Proprio la figlia, avuta con il cantante dei Coldplay Chris Martin, ha regalato un momento déjà-vu sul red carpet: infatti App - facebook.com facebook
