Appiano Gentile Inter | allenamento e partenza per Riad

L'Inter si prepara per la trasferta a Riad con allenamenti intensi e aggiornamenti sui recuperi. La formazione si definisce, tra infortuni e diffidati, in vista del prossimo impegno. Appiano Gentile continua a monitorare la situazione dei giocatori, offrendo tutte le ultime notizie e dettagli sulla preparazione della squadra nerazzurra.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla vittoria in campionato contro il Genoa, si preparano alla semifinale di Supercoppa Italiana a Riad contro il Bologna. La squadra è partita nel pomeriggio per l’Arabia Saudita. Insieme al gruppo anche Darmian e Calhanoglu, entrambi sulla via del recupero dai rispettivi problemi fisici. 🔗 Leggi su Internews24.com

