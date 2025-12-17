Appiano Gentile Inter | allenamento e partenza per Riad

L'Inter si prepara per la trasferta a Riad con allenamenti intensi e aggiornamenti sui recuperi. La formazione si definisce, tra infortuni e diffidati, in vista del prossimo impegno. Appiano Gentile continua a monitorare la situazione dei giocatori, offrendo tutte le ultime notizie e dettagli sulla preparazione della squadra nerazzurra.

Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla vittoria in campionato contro il Genoa, si preparano alla semifinale di Supercoppa Italiana a Riad contro il Bologna. La squadra è partita nel pomeriggio per l'Arabia Saudita. Insieme al gruppo anche Darmian e Calhanoglu, entrambi sulla via del recupero dai rispettivi problemi fisici.

ALLENAMENTO SOTTO LA PIOGGIA IL MEGLIO DELLA SESSIONE DI OGGI ???

