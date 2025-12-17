L'Appennino emiliano rischia di essere declassato, provocando una forte protesta da parte del PD. La legge nazionale del ministro Calderoli potrebbe portare allo spopolamento di numerosi Comuni montani, spingendoli fuori dalla definizione di zone montane e mettendo a rischio servizi e investimenti. La regione si prepara a difendere i propri territori da questa decisione.

© Ilrestodelcarlino.it - Appennino declassato, protesta Pd: "Roma favorisce lo spopolamento"

L’ Emilia-Romagna si prepara a difendere i propri Comuni che scivoleranno fuori dalla montagna per effetto della legge nazionale voluta dal ministro Roberto Calderoli. Posti come Monte San Pietro, Sasso Marconi, Monzuno, Grizzana Morandi, Marzabotto, Pianoro, Valsamoggia non saranno più considerati territori montani. In Emilia-Romagna, sugli attuali 121 Comuni montani, dopo la riforma Calderoli se ne perderanno circa il 40%. E chi resta non è detto che avrà un incremento decisivo delle risorse, anche perchè il fondo nazionale arriva a 200 milioni di euro, "è fermo dal 2021 ed è insufficiente". I Comuni montani superstiti quindi rischiano di avere "solo una mancia", circa 70mila euro da utilizzare per tutte le finalità indicate dalla legge (non solo strade, ma anche scuole e sanità), mentre chi esce dalla categoria va incontro a "un taglio delle risorse" e ad altre penalizzazioni, come la perdita della defiscalizzazione per le imprese in montagna o di altre misure di sostegno alle aree più fragili. Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Roma, occupato Liceo Socrate per protesta guerra Palestina

Leggi anche: Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Appennino declassato, protesta Pd: "Roma favorisce lo spopolamento" - "Calderoli premia le Alpi e punisce gli altri territori" ... msn.com