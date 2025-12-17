Appello di Trump | Tutte le nazioni contro il terrorismo islamico
L'ex presidente Donald Trump ha lanciato un appello alle nazioni mondiali, sottolineando l'importanza di unire gli sforzi nella lotta contro il terrorismo islamico radicale. In un messaggio rivolto alla comunità internazionale, Trump ha evidenziato la necessità di cooperazione globale per contrastare le minacce delle forze malvagie che minacciano la stabilità e la sicurezza globale.
''Tutte le nazioni devono unirsi contro le forze malvagie del terrorismo islamico radicale, ed e' quello che stiamo facendo''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Violet Affleck fa un appello alle Nazioni Unite per l'uso delle mascherine contro il Covid
Leggi anche: Flotilla avanza nella notte contro Israele, appello della Meloni: “Fermatevi, ora c’è il piano di pace di Trump”
Appello di Trump Tutte le nazioni contro il terrorismo islamico radicale
Usa, Corte d'appello boccia i dazi. Trump: "Faremo ricorso" - Una corte d'appello Usa ha dichiarato in gran parte illegali i dazi voluti dal presidente Trump. ilgiornale.it
Trump confida nella Corte Suprema per mantenere i dazi - Sarà la Corte suprema Usa l'arbitro finale della partita sui dazi, dopo che i giudici d'appello della capitale li hanno dichiarati illegali, confermando una precedente sentenza della corte del ... ansa.it
Il Segretario di Stato @SecRubio: Jimmy Lai ha trascorso oltre 1.800 giorni in prigione. Mi unisco all'appello del Presidente Trump affinché Pechino ponga fine a questa sofferenza e liberi il signor Lai. x.com
Si aggrava la crisi tra Thailandia e Cambogia, con gli scontri che proseguono. Appello di Papa Leone XIV e Trump per fermare subito le ostilità - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.