Appello di Trump | Tutte le nazioni contro il terrorismo islamico

L'ex presidente Donald Trump ha lanciato un appello alle nazioni mondiali, sottolineando l'importanza di unire gli sforzi nella lotta contro il terrorismo islamico radicale. In un messaggio rivolto alla comunità internazionale, Trump ha evidenziato la necessità di cooperazione globale per contrastare le minacce delle forze malvagie che minacciano la stabilità e la sicurezza globale.

''Tutte le nazioni devono unirsi contro le forze malvagie del terrorismo islamico radicale, ed e' quello che stiamo facendo''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

