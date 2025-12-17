APP Avellino Prende Parte presenta ‘Avellino Lettera32’
Venerdì 19 dicembre 2025, alle 18:30 presso LSD in Via Partenio, si svolgerà “Avellino Lettera32”, un evento dedicato alla città del futuro. Un’occasione aperta a tutta la comunità per ascoltare, confrontarsi e contribuire alla definizione di un progetto condiviso per il domani di Avellino.
Tempo di lettura: < 1 minuto Venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 18:30, presso LSD – Libero Spazio d’Arte in Via Partenio, si terrà “ Avellino Lettera32 – La città del futuro da scrivere insieme ”, un momento aperto alla cittadinanza dedicato all’ascolto, al confronto e alla partecipazione attiva. L’iniziativa – promossa da APP Avellino Prende Parte – nasce con l’obiettivo di mettere a disposizione della città uno spazio libero, orizzontale e partecipativo, rivolto a tutte e tutti coloro che desiderano contribuire alla costruzione di un percorso condiviso per il futuro di Avellino, in vista delle prossime elezioni amministrative. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
