APP Avellino Prende Parte presenta ‘Avellino Lettera32’

Venerdì 19 dicembre 2025, alle 18:30 presso LSD in Via Partenio, si svolgerà "Avellino Lettera32", un evento dedicato alla città del futuro. Un'occasione aperta a tutta la comunità per ascoltare, confrontarsi e contribuire alla definizione di un progetto condiviso per il domani di Avellino.

Venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 18:30, presso LSD – Libero Spazio d'Arte in Via Partenio, si terrà " Avellino Lettera32 – La città del futuro da scrivere insieme ", un momento aperto alla cittadinanza dedicato all'ascolto, al confronto e alla partecipazione attiva. L'iniziativa – promossa da APP Avellino Prende Parte – nasce con l'obiettivo di mettere a disposizione della città uno spazio libero, orizzontale e partecipativo, rivolto a tutte e tutti coloro che desiderano contribuire alla costruzione di un percorso condiviso per il futuro di Avellino, in vista delle prossime elezioni amministrative.

app avellino prende parteLettera 32, APP Avellino verso le amministrative: “Scriviamo insieme il futuro della città” - Il campo semantico che ruota attorno a “Lettera 32” – l’appello di Avellino Prende Parte alla città verso le elezioni amministrative – è quello della scrittura. irpinianews.it

app avellino prende parteApp Avellino: pronti al dialogo ma senza scendere a compromessi - Sottolinea la necessità di ripartire da partecipazione, trasparenza e ricostruzione il gruppo politico  Avellino prendere parte. corriereirpinia.it

