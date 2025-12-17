Apologia del terrorismo arrestato 15enne nel Trevigiano
Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato nel Trevigiano nell'ambito di un'operazione condotta dalla Digos di Milano e dalla Questura di Treviso, che ha preso avvio dal monitoraggio degli ambienti estremisti online. L'indagine ha portato alla scoperta di attività riconducibili a un'ipotetica apologia del terrorismo.
L'operazione è nata dal monitoraggio degli ambienti estremisti sul web da parte della Digos di Milano e della Questura di Treviso.
