Apologia del terrorismo arrestato 15enne nel Trevigiano

Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato nel Trevigiano nell'ambito di un'operazione condotta dalla Digos di Milano e dalla Questura di Treviso, che ha preso avvio dal monitoraggio degli ambienti estremisti online. L'indagine ha portato alla scoperta di attività riconducibili a un'ipotetica apologia del terrorismo.

Estrema destra antisemita online: arrestato un 15enne a Treviso. Stava costruendo un’arma - Il giovane, residente nel Trevigiano, è accusato di propaganda e addestramento con finalità terroristiche. msn.com

