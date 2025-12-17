Apertura straordinaria dell' area archeologica di Madonna dell' Olivo a Tuscania

Scopri l'antica bellezza di Tuscania con un'apertura speciale dell'area archeologica di Madonna dell'Olivo. Sabato 20 dicembre, due visite guidate ti condurranno tra le meraviglie di questo sito storico, alle ore 10 e alle ore 11. Un'occasione unica per immergersi nella storia e godere di un'esperienza culturale indimenticabile in un luogo ricco di fascino e mistero.

Sabato 20 dicembre sono programmate due visite guidate, alle ore 10 e alle ore 11, nell'area archeologica di Madonna dell'Olivo a Tuscania.L'apertura straordinaria è promossa dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

