Apertura straordinaria dell' area archeologica di Madonna dell' Olivo a Tuscania

Scopri l'antica bellezza di Tuscania con un'apertura speciale dell'area archeologica di Madonna dell'Olivo. Sabato 20 dicembre, due visite guidate ti condurranno tra le meraviglie di questo sito storico, alle ore 10 e alle ore 11. Un'occasione unica per immergersi nella storia e godere di un'esperienza culturale indimenticabile in un luogo ricco di fascino e mistero.

