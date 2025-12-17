Aperte le nuove bretelle a San Martino per far respirare la viabilità nella zona dei cantieri TAV
Il 10 dicembre, il Comune di San Martino Buon Albergo ha aperto ufficialmente le nuove bretelle stradali, progettate per migliorare la viabilità nella zona dei cantieri TAV. Questa novità mira a facilitare gli spostamenti e alleggerire il traffico nell’area interessata dagli interventi infrastrutturali.
Mercoledì 10 dicembre il Comune di San Martino Buon Albergo aveva sottoscritto il verbale di apertura al traffico delle nuove bretelle stradali realizzate nell’ambito dei lavori della linea TAV. Apertura che, come da previsioni, è avvenuta martedì 16 dicembre: nonostante infatti le rimangano. 🔗 Leggi su Veronasera.it
