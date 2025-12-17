Antonio Conte cambia ancora | il Napoli anti-Milan è super offensivo

Antonio Conte sorprende ancora: il Napoli si prepara a sfidare il Milan con un’impronta decisamente offensiva. Tra assenze e novità tattiche, i partenopei puntano a dominare il campo sin dai primi minuti, confidando in un modulo aggressivo e in un atteggiamento propositivo. La formazione azzurra si presenta con un assetto tutto rivolto all’attacco, pronto a mettere pressione agli avversari e a rendere la partita uno spettacolo emozionante.

© Calciomercato.it - Antonio Conte cambia ancora: il Napoli anti-Milan è super offensivo Il Napoli di Antonio Conte contro il Milan sarà ancora più offensivo: dall'infortunio di Olivera alla novità, ecco che come scenderanno in campo gli azzurri Sarà un Napoli a trazione anteriore quello che scenderà in campo contro il Milan. Infatti, le ultime ipotesi di formazioni di Antonio Conte sembrano convergere su una direzione: non si cambierà il modulo utilizzato nelle recenti apparizioni e che ha portato il filotto di 5 vittorie di fila. E ci sarà una novità in campo: Matteo Politano titolare. Sarà un Napoli offensivo contro il Milan (ANSA) Calciomercato.it Secondo Sky Sport, il vice capitano azzurro tornerebbe titolare per avere una formazione ancora più offensiva e proiettata in avanti.

Napoli, Conte annuncia il ritorno di Lobotka: "Sta bene, è pronto, ma non cambiamo modulo” - Antonio Conte è determinato: l’obiettivo è battere il Milan domani sera in Supercoppa e archiviare le sconfitte contro Benfica e Udinese. napoli.repubblica.it

Supercoppa Italiana Napoli-Milan, la conferenza di Conte: «Vogliamo restare qui il più a lungo possibile» - «In una stagione ci sono dei momenti che cambiano, l'importante è avere sempre entusiasmo. msn.com

Conte, l'amarezza dopo PSV-Napoli Non è facile inserire 9 giocatori nuovi

Il capitano degli azzurri si è presentato in conferenza stampa al fianco di Antonio Conte: "Vogliamo giocarci questo trofeo al massimo delle nostre possibilità" #SportMediaset - facebook.com facebook

: “ ** …” Romelu #Lukaku scende in campo con Antonio Conte per la rifinitura del #Napoli Per cosa sarà stato arrabbiato l’attaccante belga @tancredipalmeri #Sportitalia x.com

