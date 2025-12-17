Antonella Palmisano sul podio del World Tour! Gioia di fine anno dopo due argenti di spessore

Antonella Palmisano conquista il podio del World Race Walking Tour, portando a casa un prestigioso terzo posto. Dopo due argenti di grande rilievo, la marciatrice italiana chiude l’anno con una soddisfazione speciale, dimostrando ancora una volta il suo talento e determinazione nel massimo circuito internazionale di marcia. Un traguardo che celebra l’eccellenza del movimento e la passione di un’atleta che continua a lasciare il segno.

Antonella Palmisano si è assicurata il terzo posto nel World Race Walking Tour, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alla marcia. La fuoriclasse pugliese è riuscita a garantirsi il gradino più basso del podio con 3.958 punti, portati a casa con questo percorso: 1.300 punti per il secondo posto nella 35 km agli Europei a squadre (2h39:35 a Podebrady), 1.214 punti per la sesta piazza conseguita sui 20 km nell'evento internazionale di La Coruna (1h28:28 nella località spagnola) e poi 1.444 punti per la medaglia d'argento conquistata nella 35 km dei Mondiali (2h42:24 a Tokyo). La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 ha chiuso ad appena due punti di distanza dalla messicana Alegna Gonzalez

Mondiali atletica, ad Antonella Palmisano argento dei 35 km - Antonella Palmisano, tra le favorite nella 35 km di marcia che si è disputata nella notte italiana ai Mondiali di Tokyo, è arrivata seconda, conquistando la medaglia d'argento. ansa.it

Antonella Palmisano in marcia su Tokyo - All’una di notte italiana fra venerdì 12 e sabato 13 settembre (quando in Giappone saranno le 8 del mattino di sabato) sarà proprio Antonella Palmisano la prima olimpionica ... ilfoglio.it

Antonella Palmisano argento nella 35 km di marcia, prima medaglia azzurra ai Mondiali di atletica di Tokyo - Per la terza volta in carriera sul podio iridato dopo i due bronzi di Londra ... leggo.it

