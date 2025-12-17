ANTONELLA CLERICI SI FA IN TRE PER RAI1 | ARRIVA IL TERZO SHOW IN PRIMA SERATA

Antonella Clerici torna protagonista in prima serata su Rai1 con il suo terzo show, confermando il suo successo e la sua versatilità. La conduttrice conquista il pubblico con musica, emozioni e tanta energia, dimostrando ancora una volta di essere una delle figure più amate della televisione italiana. Un appuntamento imperdibile che promette sorprese e divertimento per tutta la famiglia.

Antonella Clerici si gusta l'ennesima stagione d'oro in quel di Rai1. La conduttrice non è solo la regina del mezzogiorno ma si fa in tre in prima serata a suon di musica ed emozioni. The Voice Senior ha stravinto la sfida nell'affollata arena del venerdì sera tra serie turche, Quarto Grado, Propaganda Live, Crozza e tanto altro. Poi una breve pausa natalizia e si riparte. Precisamente sabato 10 gennaio si alzerà il sipario sulla nuova edizione di The Voice Kids. Dalle voci degli over 60 si passa a quelle dai 7 ai 14 anni. Confermata tutta la giuria del talent show. Si andrà avanti per sei settimane contro il colosso C'è Posta per Te.

