ANTONELLA CLERICI SI FA IN TRE PER RAI1 | ARRIVA IL TERZO SHOW IN PRIMA SERATA

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonella Clerici torna protagonista in prima serata su Rai1 con il suo terzo show, confermando il suo successo e la sua versatilità. La conduttrice conquista il pubblico con musica, emozioni e tanta energia, dimostrando ancora una volta di essere una delle figure più amate della televisione italiana. Un appuntamento imperdibile che promette sorprese e divertimento per tutta la famiglia.

antonella clerici si fa in tre per rai1 arriva il terzo show in prima serata

© Bubinoblog - ANTONELLA CLERICI SI FA IN TRE PER RAI1: ARRIVA IL TERZO SHOW IN PRIMA SERATA

Antonella Clerici si gusta l’ennesima stagione d’oro in quel di Rai1. La conduttrice non è solo la regina del mezzogiorno ma si fa in tre in prima serata a suon di musica ed emozioni. The Voice Senior ha stravinto la sfida nell’affollata arena del venerdì sera tra serie turche, Quarto Grado, Propaganda Live, Crozza e tanto altro. Poi una breve pausa natalizia e si riparte. Precisamente sabato 10 gennaio si alzerà il sipario sulla nuova edizione di The Voice Kids. Dalle voci degli over 60 si passa a quelle dai 7 ai 14 anni. Confermata tutta la giuria del talent show. Si andrà avanti per sei settimane contro il colosso C’è Posta per Te. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Leggi anche: Ascolti tv, ‘Tale e Quale Show’ su Rai1 vince la prima serata

Leggi anche: Ascolti tv del 14 novembre, Antonella Clerici in prima serata. De Martino riprende il suo posto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Quando Antonella Clerici scoprì Il Volo, l’exploit di 16 anni fa in Rai: perché hanno un rapporto speciale; The Voice Senior, riassunto puntata 12 dicembre 2025: Clerici spettinata da una concorrente e tutti i finalisti; Il Volo, 'tutti per uno - viaggio nel tempo' stasera 13 dicembre: il concerto evento; The Voice Senior, le pagelle: lo studio addobbato (9), il funerale di Nek (5), le lacrime di Clementino (8), Clerici impeccabile (9).

antonella clerici fa treQuando Antonella Clerici scoprì Il Volo, l’exploit di 16 anni fa in Rai: perché hanno un rapporto speciale - Sedici anni fa Antonella Clerici li lanciava in Tv: da ‘Ti lascio una canzone’ a star internazionali, Il Volo custodisce gelosamente un legame unico con lei. libero.it

antonella clerici fa treIl Volo - Tutti per Uno, Antonella Clerici piange: "Seconda mamma". Poi Ignazio Boschetto devastato: "Non mi riprendo" - Nella prima puntata del concerto de Il Volo, Antonella Clerici è in lacrime dopo il gesto del trio e Ignazio si emoziona: cosa è successo su Canale 5 ... libero.it

antonella clerici fa treAntonella Clerici prova a cantare ma è negata: la voce da paperina - Antonella Clerici inizia la puntata di oggi 12 dicembre 2025 di E’ sempre mezzogiorno con il calendario dell’Avvento, con i cassettini da aprire. ultimenotizieflash.com

E' stato solo un flirt_3a puntata 3

Video E' stato solo un flirt_3a puntata 3

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.