In un mondo dove le preferenze calcistiche sono soggettive, le opinioni dei grandi campioni del passato offrono spunti interessanti. Antonio Antognoni ha dichiarato che Diego Maradona è il più grande di tutti, suscitando riflessioni sulle diverse prospettive che caratterizzano il mondo del calcio e i suoi miti.

© Gbt-magazine.com - Antognoni: Maradona il più grande di tutti”

ll calcio non scappa alla regola dei “gusti personali” e può capitare che di ascoltare dai grandi fuoriclasse del passato risposte sorprendenti sui calciatori preferiti. Sui social, in queste ore, Giancarlo Antognoni, icona della Fiorentina e della nazionale italiana, ha risposto alla domanda del quotidiano La Nazione “chi è il miglior 10 della storia?”. E alcune scelte hanno spiazzato tanti tifosi. Ecco cosa ha risposto sui duelli tra numeri 10 che un tempo erano i calciatori di maggior fantasia: “ Baggio o Zidane? Dico Roberto Baggio. Tra Baggio e Totti, invece, dico Francesco, l’ex capitano della Roma. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Leggi anche: Napoli, un grande campione della Serie A rompe il silenzio: “Pelé sopra tutti, anche di Maradona”

Leggi anche: Napoli-Qarabag, l'omaggio dello stadio per Maradona: «Il più grande di tutti i tempi»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Antognoni spiazza su Baggio-Totti, poi aggiunge: "Ma il più grande 10 di sempre è Maradona" - Giancarlo Antognoni, ex fantasista della Fiorentina e della nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano La Nazione. msn.com