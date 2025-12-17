Antognoni | Maradona il più grande di tutti
In un mondo dove le preferenze calcistiche sono soggettive, le opinioni dei grandi campioni del passato offrono spunti interessanti. Antonio Antognoni ha dichiarato che Diego Maradona è il più grande di tutti, suscitando riflessioni sulle diverse prospettive che caratterizzano il mondo del calcio e i suoi miti.
ll calcio non scappa alla regola dei “gusti personali” e può capitare che di ascoltare dai grandi fuoriclasse del passato risposte sorprendenti sui calciatori preferiti. Sui social, in queste ore, Giancarlo Antognoni, icona della Fiorentina e della nazionale italiana, ha risposto alla domanda del quotidiano La Nazione “chi è il miglior 10 della storia?”. E alcune scelte hanno spiazzato tanti tifosi. Ecco cosa ha risposto sui duelli tra numeri 10 che un tempo erano i calciatori di maggior fantasia: “ Baggio o Zidane? Dico Roberto Baggio. Tra Baggio e Totti, invece, dico Francesco, l’ex capitano della Roma. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
