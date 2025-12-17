Antisemitismo von der Leyen | Non ha posto in Europa notte buia intorno a noi

Zazoom 17 dic 2025

Durante l’Euro-Chanukah 2025 a Bruxelles, Ursula von der Leyen ha condannato fermamente l’antisemitismo, sottolineando che non ha spazio in Europa. La presidente della Commissione ha evidenziato la necessità di combattere ogni forma di odio e discriminazione, ricordando l’importanza di valori di tolleranza e rispetto. Un messaggio forte in un momento di sfide e incertezza, in cui la notte buia dell’intolleranza rischia di oscurare i principi fondamentali dell’Unione.

© Lapresse.it - Antisemitismo, von der Leyen: “Non ha posto in Europa, notte buia intorno a noi”

La presidente della Commissione europea Ursula von der   Leyen  è intervenuta in occasione della celebrazione dell’Euro-Chanukah 2025 a Bruxelles, la festa delle candele della tradizione ebraica. “ Oggi, troppi ebrei non si sentono sicuri ad accendere una Chanukiyah alla finestra. O a indossare una kippah in pubblico. O una Stella di David al collo. Molti devono passare davanti a guardie armate per andare in sinagoga e si preoccupano a mandare i figli a scuola. La notte intorno a noi si è davvero fatta buia. Il vecchio male sta di nuovo rialzando la testa. Non può esserci posto per il veleno dell’antisemitismo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

