Antisemitismo von der Leyen | Non ha posto in Europa notte buia intorno a noi

Durante l’Euro-Chanukah 2025 a Bruxelles, Ursula von der Leyen ha condannato fermamente l’antisemitismo, sottolineando che non ha spazio in Europa. La presidente della Commissione ha evidenziato la necessità di combattere ogni forma di odio e discriminazione, ricordando l’importanza di valori di tolleranza e rispetto. Un messaggio forte in un momento di sfide e incertezza, in cui la notte buia dell’intolleranza rischia di oscurare i principi fondamentali dell’Unione.

© Lapresse.it - Antisemitismo, von der Leyen: “Non ha posto in Europa, notte buia intorno a noi” La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è intervenuta in occasione della celebrazione dell’Euro-Chanukah 2025 a Bruxelles, la festa delle candele della tradizione ebraica. “ Oggi, troppi ebrei non si sentono sicuri ad accendere una Chanukiyah alla finestra. O a indossare una kippah in pubblico. O una Stella di David al collo. Molti devono passare davanti a guardie armate per andare in sinagoga e si preoccupano a mandare i figli a scuola. La notte intorno a noi si è davvero fatta buia. Il vecchio male sta di nuovo rialzando la testa. Non può esserci posto per il veleno dell’antisemitismo. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Georgia-Spagna (Qualificazioni Mondiali Europa, 15-11-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Ospiti lanciati verso il primo posto Leggi anche: La notte nel cuore al posto del concerto di Sal Da Vinci Giovedì 25 Settembre Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Australia, i leader mondiali condannano la sparatoria a Bondi Beach: non c'è posto per antisemitismo; L’Australia è in lutto dopo l’attentato antisemita che ha causato 15 morti a Bondi beach; Strage a Bondi Beach, media: i due killer legati all’Isis. Cosa sappiamo; Netanyahu attacca l’Australia dopo la strage: “Avete gettato benzina sul fuoco antisemita”. Giorno memoria: von der Leyen, combattiamo l'antisemitismo - "Ricorderemo sempre i milioni di vittime uccise durante l'Olocausto. ansa.it Von der Leyen, 'ad Amsterdam atti inaccettabili e vili' - "Sono indignata per i vili attacchi di ieri sera contro cittadini israeliani ad Amsterdam. quotidiano.net Giornata della Memoria, il videomessaggio di von der Leyen: “Antisemitismo in crescita, combattiamolo” - “Ricorderemo sempre le milioni di vittime assassinate e uccise durante l’Olocausto. ilfattoquotidiano.it Giorno della Memoria, il ricordo di Ursula von der Leyen con un video su Twitter Von der Leyen: l’indipendenza dell’Europa deve essere inarrestabile - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.