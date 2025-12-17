Antisemitismo la comunità ebraica di Roma | Grati a Meloni per le sue parole
La comunità ebraica di Roma esprime profonda gratitudine a Giorgia Meloni per le sue parole decise contro l'antisemitismo, riconoscendo nel suo intervento un segnale di fermezza e solidarietà. In un momento in cui il rispetto e la tutela delle minoranze sono fondamentali, le dichiarazioni della presidente del Consiglio rappresentano un passo importante nella lotta contro ogni forma di odio e discriminazione.
"Ci hanno colpito e siamo profondamente grati alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per le parole che ha pronunciato davanti al Parlamento, affermazioni di una forza e una logica straordinarie contro l'antisemitismo e in difesa della democrazia. È importante che al più alto livello di governo, la presidente Meloni abbia ribadito il nostro diritto di essere protetti e vivere in sicurezza, oltre ad avere denunciato una sottovalutazione dell'antisemitismo islamista e anti-Israele. Le sue parole dovrebbero essere condivise dall'intera società civile e da tutte le forze politiche". Lo dichiara in una nota Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it
