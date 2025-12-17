Antenna group e le intenzioni sul futuro di Gedi | Nessun licenziamento ma piani di espansione internazionale
Antenna Group smentisce le voci di licenziamenti e punta su una strategia di espansione internazionale dopo l'acquisto di Gedi. Fonti vicine al gruppo greco, guidato da Theodore Kyriakou, sottolineano l’intenzione di consolidare e sviluppare le attività, mantenendo l’occupazione e puntando a nuove opportunità nel panorama globale dei media. L’operazione, valutata circa 140 milioni, rappresenta un passo importante per il futuro del gruppo.
Fonti vicine ad Antenna Group provano ad allontanare le voci su possibili licenziamenti una volta completato l’acquisto del gruppo Gedi, con Repubblica in testa, da parte del colosso greco guidato da Theodore Kyriakou per circa 140 milioni. Secondo queste fonti, i piani per Gedi prevedono « ambiziosi obiettivi di espansione », tra cui l’ internazionalizzazione dei brand, che dovrebbe portare a un aumento dei posti di lavoro nel medio termine. Un messaggio che sembra diretto tanto ai mercati, quanto ai dipendenti del gruppo editoriale oggi in mano a Exor, da giorni sul piede di guerra per la cessione. 🔗 Leggi su Open.online
