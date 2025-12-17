anni con mio padre

Dal 1878 al 1919, Tatiana Tolstoj, figlia secondogenita di Lev Tolstoj, tenne un diario che documenta i suoi rapporti con il padre. Questo testo rappresenta un prezioso strumento per approfondire la personalità e le vicende di uno dei più grandi scrittori della letteratura mondiale, offrendo uno sguardo intimo sulla vita familiare e sul carattere di Lev Tolstoj.

Dal 1878 al 1919 Tatiana, figlia secondogenita di Lev Tolstoj, tenne un diario, imperniato soprattutto sul racconto dei suoi rapporti con il padre, che si presenta come uno strumento prezioso per conoscere la personalità e le vicende di uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi. Nel 1878 Tostoj ha cinquant’anni e da sedici è sposato con Sofia Andreevna Bers: il matrimonio aveva posto fine a un periodo della sua esistenza caratterizzato, come egli stesso fa sapere, dalla concupiscenza e dalla dissolutezza, e aveva dato inizio a una fase in cui la felice quotidianità familiare sembrò rasserenare il suo animo, minacciato da quella drammatica inquietudine che rappresenterà la cifra della parte finale della sua vita. Ilfoglio.it

