Annalisa in concerto a Firenze

Annalisa torna dal vivo a Firenze con un nuovo concerto, dopo il successo del tour Capitolo I. Dopo aver conquistato il pubblico con numerosi sold out, l'artista annuncia un nuovo progetto live intitolato “MA NOI SIAMO FUOCO”, che promette emozioni e performance coinvolgenti.

Dopo il trionfo del tour Capitolo I, che ha registrato un successo straordinario di pubblico e critica conquistando sold out in quasi tutte le date, Annalisa torna a sorprendere i fan annunciando ieri sera dal palco di Torino il suo nuovo e attesissimo progetto live: “MA NOI SIAMO FUOCO -. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Annalisa Tutti in Arena - Concerto intero TV

Annalisa, Capitolo II: i concerti di aprile e maggio 2026 - Dopo il grande successo del Capitolo I, che si è concluso sabato ( 13 dicembre) con lo show sold out all’ Inalpi Arena di Torino, Annalisa tornerà dal vivo con nove appuntamenti. radioitalia.it