Anna Moroni | Mi hanno operato alla testa dopo una caduta ho rischiato di finire in coma

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anna Moroni rivela di aver rischiato il coma dopo una caduta, che l’ha portata a un intervento alla testa. La chef ha condiviso i dettagli di quella giornata, descrivendo come, dopo aver chiamato la clinica e sottoposto a un esame, sia stata operata in poche ore. Un episodio che ha scosso la sua vita e la sua carriera, mettendo in evidenza l’importanza della tempestività nelle emergenze mediche.

Immagine generica

Anna Moroni ha raccontato di aver rischiato il coma in seguito a una caduta e di essere stata operata alla testa: "Ho chiamato la clinica, sono andata la mattina alle 11 per l'esame e alle 6 del pomeriggio mi hanno operato. Avevo un ematoma". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Anna Zhang: “Ho rifiutato gli stellati dopo aver vinto Masterchef, vi spiego perché i giudici non mi hanno più cercata”

Leggi anche: Marc Marquez “ha una piccola frattura” al braccio già operato dopo la tremenda caduta con Bezzecchi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

anna moroni hanno operatoAnna Moroni: “Mi hanno operato alla testa dopo una caduta, ho rischiato di finire in coma” - Anna Moroni ha raccontato di aver rischiato il coma in seguito a una caduta e di essere stata operata alla testa: "Ho chiamato la clinica, sono andata ... fanpage.it

anna moroni hanno operatoAnna Moroni operata d’urgenza alla testa: “Stavo per finire in coma”, come sta adesso - Anna Moroni torna a "La Volta Buona" dopo un'operazione d'urgenza alla testa. donnaglamour.it

anna moroni hanno operatoAnna Moroni, il drammatico racconto: "Operata alla testa, a un passo dal coma" - Anna Moroni, la simpaticissima cuoca, divenuto un volto famigliare per i telespettatori di Rai Uno grazie alla partecipazione nel programma di cucina p ... today.it

La Prova Del Cuoco, Anna Moroni Rivela Ecco Perchè Mi Hanno Cacciata

Video La Prova Del Cuoco, Anna Moroni Rivela Ecco Perchè Mi Hanno Cacciata

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.