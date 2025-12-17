Anna Moroni | Mi hanno operato alla testa dopo una caduta ho rischiato di finire in coma

Anna Moroni rivela di aver rischiato il coma dopo una caduta, che l’ha portata a un intervento alla testa. La chef ha condiviso i dettagli di quella giornata, descrivendo come, dopo aver chiamato la clinica e sottoposto a un esame, sia stata operata in poche ore. Un episodio che ha scosso la sua vita e la sua carriera, mettendo in evidenza l’importanza della tempestività nelle emergenze mediche.

