Anna Moroni | Mi hanno operato alla testa dopo una caduta ho rischiato di finire in coma
Anna Moroni rivela di aver rischiato il coma dopo una caduta, che l’ha portata a un intervento alla testa. La chef ha condiviso i dettagli di quella giornata, descrivendo come, dopo aver chiamato la clinica e sottoposto a un esame, sia stata operata in poche ore. Un episodio che ha scosso la sua vita e la sua carriera, mettendo in evidenza l’importanza della tempestività nelle emergenze mediche.
Anna Moroni ha raccontato di aver rischiato il coma in seguito a una caduta e di essere stata operata alla testa: "Ho chiamato la clinica, sono andata la mattina alle 11 per l'esame e alle 6 del pomeriggio mi hanno operato. Avevo un ematoma". 🔗 Leggi su Fanpage.it
