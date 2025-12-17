Anita è incinta e non sa come dirlo ai famigliari È presa dall' ansia

Anita, incinta, è in ansia per come comunicarlo alla famiglia. Nella scorsa puntata di Un professore 3, il pubblico ha vissuto momenti di suspense quando Anita ha scoperto di essere incinta.

N ella puntata della settimana scorsa di Un professore 3 Anita ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso dopo aver scoperto di essere incinta. Nell’episodio di stasera 17 dicembre (alle 21.30 su Rai 1 e RaiPlay) la prof d’inglese dovrà trovare il modo di dire la notizia a Manuel, Viola e al padre del bimbo. “Un Professore 3”, la clip della serie tv X Leggi anche › “Un professore 3” con Alessandro Gassmann: la recensione di Aldo Grasso Greta sta attraversando un momento molto complicato e quando scopre la verità sul padre la situazione degenera. Farà preoccupare la madre Irene, i compagni di classe e il professore di filosofia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Un professore 3, caos tra Anita incinta e Manuel. Fan in subbuglio: “Che senso ha?” - I nuovi episodi della fiction con Alessandro Gassmann hanno scatenato le proteste del web per i continui colpi di scena: gli ascolti premiano però la serie ... libero.it