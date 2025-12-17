Angelina Jolie dieci anni dopo | le cicatrici della mastectomia in prima pagina sul Time

Dopo dieci anni, Angelina Jolie torna a essere protagonista sulle pagine di «Time», mostrando con coraggio le cicatrici della mastectomia. La sua scelta non mira allo shock, ma a un messaggio di forza e consapevolezza. Con grazia e determinazione, l’attrice dimostra come il tempo possa essere uno strumento di riflessione e di speranza, invitando tutti a guardare oltre le apparenze.

Angelina Jolie non cerca scandali, né shock. Sceglie il tempo lungo. E quando decide di mostrarsi, lo fa con una precisione quasi chirurgica. A oltre dieci anni dall’intervento di mastectomia preventiva, l’attrice appare sulla copertina del primo numero di Time France lasciando intravedere, per la prima volta, le cicatrici dell’operazione che nel 2013 aveva cambiato il modo in cui il mondo parlava di prevenzione, genetica e salute femminile. Niente esibizione, nessuna estetica del dolore. Jolie indossa un top nero aperto, una mano a coprire il petto, quanto basta perché il segno resti visibile. 🔗 Leggi su Panorama.it

