Angelina Iennaco ferma il tempo con la ballata notturna Questa Ora
Angelina Iennaco cattura l’essenza del momento con la sua ballata notturna “Questa Ora”. Dal 13 dicembre 2025, il brano sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali, invitando gli ascoltatori a immergersi in un’atmosfera di introspezione e magia. Un nuovo capitolo musicale che promette di lasciare un segno profondo, accompagnando ogni istante con emozioni autentiche e delicate.
Dal 13 dicembre 2025 sulle principali piattaforme digitali arriva “Questa Ora”, il nuovo singolo di Angelina Iennaco. È un brano in italiano che mette in primo piano sentimenti netti e fragili insieme: l’amore, il dolore, la mancanza. Un tempo breve, che nella musica si allunga fino a diventare memoria viva. Un’ora sospesa tra mare e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
