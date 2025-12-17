Angelina Iennaco ferma il tempo con la ballata notturna Questa Ora

Angelina Iennaco cattura l’essenza del momento con la sua ballata notturna “Questa Ora”. Dal 13 dicembre 2025, il brano sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali, invitando gli ascoltatori a immergersi in un’atmosfera di introspezione e magia. Un nuovo capitolo musicale che promette di lasciare un segno profondo, accompagnando ogni istante con emozioni autentiche e delicate.

