Andrea trovato morto nella cella frigorifera corpo sarà riesumato a gennaio | Autopsia chiarirà se è omicidio

La tragica morte di Andrea Costantini, ritrovato senza vita nella cella frigorifera del supermercato di Termoli, ha sollevato numerosi interrogativi. Disposta la riesumazione e l’autopsia prevista per gennaio, al fine di chiarire le cause del decesso. Un procedimento giudiziario che potrebbe fare luce su eventuali responsabilità o circostanze sospette, mentre la comunità aspetta risposte e giustizia.

Disposto l'incidente probatorio con riesumazione e autopsia sul corpo di Andrea Costantini, trovato morto in una cella frigorifera del supermercato di Termoli dove lavorava. Esame autoptico il 14 gennaio 2026 per chiarire cause e ipotesi omicidio.

