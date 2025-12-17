Andrea trovato morto in cella frigorifera ora la svolta | l’annuncio appena arrivato

Un nuovo inquietante sviluppo scuote la tragica vicenda di Andrea Costantini, il 38enne trovato senza vita nella cella frigorifera del supermercato Eurospin di Termoli. L’annuncio appena arrivato potrebbe cambiare le sorti delle indagini, aprendo nuove piste e sollevando interrogativi ancora irrisolti sulla morte del lavoratore. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli che potrebbero fare luce su questa drammatica vicenda.

La vicenda di Andrea Costantini, il 38enne trovato senza vita il 15 settembre nella cella frigorifera del supermercato Eurospin di Termoli dove lavorava, ha registrato un colpo di scena che riapre il caso. Dopo settimane di attesa e dubbi sulla dinamica della morte è arrivata la notizia sulle indagini. Il dramma della famiglia di Andrea Costantini. Per i genitori e la fidanzata di Andrea, il dolore si è trasformato in una battaglia per la verità. Un percorso di angoscia e di lotta interiore che non si è mai arrestato dal giorno in cui è arrivata la notizia della sua morte. I genitori, profondamente scossi, non si sono mai rassegnati all’idea che potesse essersi tolto la vita, contestando fin da subito quella prima ricostruzione delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Tvzap.it

