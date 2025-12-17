Andrea Santagata e Carlo Mandelli a capo della neonata Mondadori Digital

Mondadori ha annunciato la creazione di Mondadori Digital, una nuova società controllata incaricata di gestire tutte le attività digitali del gruppo. Alla guida della startup saranno Andrea Santagata e Carlo Mandelli, pronti a sviluppare strategie innovative nel settore digitale. Questa mossa segna un passo importante nel processo di digitalizzazione dell'azienda, rafforzando la sua presenza nel panorama digitale.

