Andrea Santagata e Carlo Mandelli a capo della neonata Mondadori Digital
Mondadori ha annunciato la creazione di Mondadori Digital, una nuova società controllata incaricata di gestire tutte le attività digitali del gruppo. Alla guida della startup saranno Andrea Santagata e Carlo Mandelli, pronti a sviluppare strategie innovative nel settore digitale. Questa mossa segna un passo importante nel processo di digitalizzazione dell'azienda, rafforzando la sua presenza nel panorama digitale.
Il gruppo Mondadori lancia Mondadori Digital, una società controllata alla quale saranno trasferite tutte le attività digitali. Nominati anche i vertici: Andrea Santagata, nel ruolo di amministratore delegato, conservando però anche la carica di Chief Innovation Officer del gruppo Mondadori; Carlo Mandelli, attuale direttore Sviluppo Strategico e Ceo di Mondadori Media Spa, come presidente. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
