Andrea Delogu un bacio appassionato con un uomo non è con Nikita Perotti

A pochi giorni dalla finale di Ballando con le Stelle, una foto ha rivelato un nuovo volto della vita sentimentale di Andrea Delogu, lasciando spazio a molte speculazioni. La showgirl è stata sorpresa in un gesto affettuoso con un uomo, diverso da Nikita Perotti, alimentando curiosità e interrogativi sui suoi sentimenti e le sue relazioni attuali.

Sabato prossimo si terrà la finale di Ballando con le Stelle. Il dancing show di Milly Carlucci proclamerà il vincitore della ventesima edizione e, tra i favoriti del programma, c'è anche Andrea Delogu. La conduttrice ha instaurato un ottimo feeling con Nikita Perotti, tanto che in molti avevano ipotizzato potesse essere nato qualcosa di più di una semplice intesa professionale. Tuttavia, una foto delle ultime ore ha spezzato il cuore dei fan della 'coppia', intesa come tale solo sul palco di Rai 1.

Andrea Delogu fotografata mentre bacia un uomo (e non è Nikita Perotti) - E la notizia è che non si tratta del ballerino Nikita Perotti, suo partner a Ballando con le Stelle con cui è nato un rapporto che aveva fatto ... tpi.it

Non stiamo insieme! Ci vogliamo molto bene. C’è un legame molto forte e un sentimento tanto profondo. Sono tanto felice e il nostro rapporto non finirà qui dentro. " Così Andrea Delogu ha risposto a Selvaggia Lucarelli durante la seconda semifinale di Ballan - facebook.com facebook

I finalisti di #BallandoConLeStelle Andrea Delogu Fabio Fognini Barbara D’Urso Filippo Magnini Francesca Fialdini In testa alla prossima puntata si disputerà lo spareggio tra Martina Colombari, Paolo Belli e Rosa Chemical. Chi vincerà la fin x.com

