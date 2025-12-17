Andrea Delogu paparazzata-bomba | chi bacia sotto casa

Andrea Delogu torna al centro dell’attenzione, fotografata in un momento inaspettato e lontano dai riflettori televisivi. La sua vita privata continua a suscitare curiosità, questa volta in circostanze del tutto insolite. Un’immagine che cattura l’attenzione e alimenta i gossip, senza coinvolgere il mondo dello spettacolo o i tradizionali palcoscenici televisivi. Un’ennesima dimostrazione che anche fuori dal set, Andrea riesce a sorprendere e a far parlare di sé.

© Liberoquotidiano.it - Andrea Delogu, paparazzata-bomba: chi bacia sotto casa Andrea Delogu sorprende ancora e lo fa lontano dalle piste da ballo. Insomma, non si parla di Ballando con le Stelle. Dopo un periodo in cui il suo nome è rimbalzato soprattutto per smentite e precisazioni, la conduttrice torna a riempire le pagine gossippare per un motivo ben diverso: un nuovo bacio, immortalato dai paparazzi, che apre scenari inediti sulla sua vita sentimentale. A diffondere le immagini è stato il settimanale Chi, che ha fotografato la Delogu sotto casa mentre si scambia effusioni con un uomo misterioso. Non si tratta di Nikita Perotti, il ballerino al centro di parecchie voci nelle ultime settimane, bensì di Alessandro Marziali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Leggi anche: Andrea Delogu non ha una relazione con Nikita Perotti, la foto mentre bacia Alessandro Marziali sotto casa Leggi anche: Andrea Delogu, il bacio sotto casa spazza via i gossip su Ballando: chi è Alessandro Marziali (FOTO) Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Beccati a baciarsi Andrea Delogu bomba-gossip | serata insieme poi la foto che conferma tutto; Beccati a baciarsi. Andrea Delogu, bomba-gossip: serata insieme, poi la foto che conferma tutto. Andrea Delogu, un bacio appassionato con un uomo (non è con Nikita Perotti) - Alla vigilia della finale di Ballando con le Stelle, una foto svela la verità sulla vita sentimentale di Andrea Delogu. movieplayer.it

Andrea Delogu paparazzata mentre bacia un ragazzo - In queste ore Andrea Delogu è stata paparazzata mentre bacia un ragazzo e le immagini hanno fatto in breve il giro del web. novella2000.it

Andrea Delogu paparazzata mentre bacia un ragazzo (e no, non è Nikita Perotti) - Solo pochi giorni fa gli appassionati dell'attuale edizione di Ballando con le Stelle, che hanno seguito con particolare affetto la ... isaechia.it

Non stiamo insieme! Ci vogliamo molto bene. C’è un legame molto forte e un sentimento tanto profondo. Sono tanto felice e il nostro rapporto non finirà qui dentro. " Così Andrea Delogu ha risposto a Selvaggia Lucarelli durante la seconda semifinale di Ballan - facebook.com facebook

