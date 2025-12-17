Andrea Delogu torna al centro dell'attenzione con il suo gesto romantico sotto casa, facendo dimenticare le polemiche di Ballando. Tra smentite in diretta e scatti di

© Notizieaudaci.it - Andrea Delogu, il bacio sotto casa spazza via i gossip su Ballando: chi è Alessandro Marziali (FOTO)

Dalle smentite in diretta tv alle foto di “Chi”: cosa sta succedendo davvero nella vita privata della conduttrice. Andrea Delogu torna al centro del gossip, ma questa volta non per una presunta liaison televisiva. Dopo mesi passati a respingere con fermezza le voci su una relazione con Nikita Perotti, suo maestro di ballo a Ballando con le Stelle, nuove immagini pubblicate dal settimanale Chi cambiano improvvisamente la narrazione: la conduttrice non sarebbe affatto single. Le foto mostrano Delogu mentre si scambia un bacio sotto casa con un uomo che, secondo la rivista, si chiama Alessandro Marziali. Notizieaudaci.it

NESSUNO CI PROVAVA CON ANDREA DELOGU

