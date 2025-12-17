Andrea Delogu il bacio sotto casa spazza via i gossip su Ballando | chi è Alessandro Marziali FOTO

Andrea Delogu torna al centro dell'attenzione con il suo gesto romantico sotto casa, facendo dimenticare le polemiche di Ballando. Tra smentite in diretta e scatti di

Dalle smentite in diretta tv alle foto di “Chi”: cosa sta succedendo davvero nella vita privata della conduttrice. Andrea Delogu torna al centro del gossip, ma questa volta non per una presunta liaison televisiva. Dopo mesi passati a respingere con fermezza le voci su una relazione con Nikita Perotti, suo maestro di ballo a Ballando con le Stelle, nuove immagini pubblicate dal settimanale Chi cambiano improvvisamente la narrazione: la conduttrice non sarebbe affatto single. Le foto mostrano Delogu mentre si scambia un bacio sotto casa con un uomo che, secondo la rivista, si chiama Alessandro Marziali. Notizieaudaci.it

