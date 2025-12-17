Recentemente, Andrea Delogu è stata fotografata mentre bacia un uomo, suscitando curiosità tra i suoi fan. La notizia si distingue dal suo rapporto con Nikita Perotti, ballerino con cui aveva alimentato voci di una possibile storia d’amore. La foto ha acceso nuovi interrogativi sulla vita sentimentale della conduttrice, fino a ora avvolta nel riserbo.

© Tpi.it - Andrea Delogu fotografata mentre bacia un uomo (e non è Nikita Perotti)

Andrea Delogu è stata fotografata mentre bacia un uomo. E la notizia è che non si tratta del ballerino Nikita Perotti, suo partner a Ballando con le Stelle con cui è nato un rapporto che aveva fatto ipotizzare una storia d’amore. No, il “fortunato” si chiama Alessandro Marziali e di lui si da pochissimo. A paparazzare Delogu è il settimanale Chi, che ha sorpreso la conduttrice a passeggiare per strada con Marziali e a scambiarsi con lui un appassionato bacio sotto casa. Stando al magazine di gossip, i due avrebbero trascorso una serata insieme tra una cena fuori e una passeggiata con il cane di lui, per poi salutarsi con effusioni prima di rientrare separatamente nelle rispettive abitazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

Leggi anche: Andrea Delogu non ha una relazione con Nikita Perotti, la foto mentre bacia Alessandro Marziali sotto casa

Leggi anche: Andrea Delogu bacia un altro uomo: la foto che smentisce tutto su Nikita Perotti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È morto a soli 18 anni. Lutto terribile per la protagonista di Ballando con le stelle tragedia

Andrea Delogu non ha una relazione con Nikita Perotti, la foto mentre bacia Alessandro Marziali sotto casa - Dopo settimane passate ad allontanare i gossip sul rapporto con il maestro di ballo Nikita Perotti, Andrea Delogu è stata paparazzata mentre bacia un ... fanpage.it