Andrea Delogu e Nikita Perotti sono solo amici, mentre lei è stata paparazzata con Alessandro, alimentando le voci di un possibile nuovo amore. Dopo aver chiarito la natura del loro rapporto a Ballando con le stelle, Andrea ha ritrovato un po’ di serenità, lasciando dietro fraintendimenti e gossip. La cantante e conduttrice sembra pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale, tra amicizie e incontri che fanno parlare.

© Bollicinevip.com - Andrea Delogu e Nikita solo amici, lei bacia Alessandro: ha ritrovato l’amore?

Nuovo amore nella vita di Andrea Delogu, è stata beccata insieme ad Alessandro. Si è parlato a lungo della presunta liaison tra Andrea Delogu e Nikita Perotti, tra loro è nato un rapporto speciale a Ballando con le stelle ma dopo vari fraintendimenti lei ha fatto chiarezza nel programma di Milly Carlucci dicendo che sono solo ottimi amici. Andrea Delogu e Alessandro Marziali (Screen Ig @chimagazineit) Sembra però che ci sia davvero un nuovo amore nella vita della conduttrice, il settimanale Chi infatti l’ha beccata con un uomo, si tratta di Alessandro Marziali. Dagli scatti si capisce chiaramente che non sono due semplici amici, si legge infatti: “ Quello che la Delogu scambia con Alessandro Marziali in queste foto, infatti, è proprio un bacio, e non metaforico”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

