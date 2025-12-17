Andrea Delogu e il bacio davanti al portone di casa ma non con Nikita Perotti | chi è Alessandro Marziali il compagno della conduttrice

Andrea Delogu è al centro di voci e indiscrezioni riguardo a una possibile relazione con Alessandro Marziali, il suo attuale compagno. La questione ha suscitato curiosità tra i fan, soprattutto dopo il gesto del “bacio davanti al portone di casa”. Mentre si cercano conferme, resta aperto il dubbio tra una semplice amicizia e un amore nascente.

Una semplice amicizia o un amore pronto a nascere? La domanda ha accompagnato per settimane Andrea Delogu e Nikita Perotti, rispettivamente concorrente e maestro di “Ballando con le Stelle”. Nei giorni scorsi la conduttrice ha dedicato al suo compagno di viaggio un post in cui aveva provato a spiegare il loro legame: “La definizione la sceglierete voi, perché quella che vorrei usare io ha tante sfumature e questo rapporto è una di queste sfumature e spero che duri per sempre “, aveva scritto, aggiungendo di non voler usare “quella parola lì” non perché non facesse parte dei suoi colori e di quelli di Nikita, ma perché non voleva che la sua dichiarazione diventasse un titolo di giornale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

