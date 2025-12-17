Andrea Delogu e Alessandro sono una coppia | il bacio che conferma che con Nikita è solo amicizia
Andrea Delogu e Alessandro sono stati protagonisti di un bacio pubblicato dal settimanale Chi, confermando la loro relazione. La conduttrice ha ormai superato il capitolo Nikita, che resta solo un’amicizia. La notizia mette in luce il nuovo passo avanti nella vita sentimentale di Andrea, lasciando il passato alle spalle.
Nikita è un capitolo mai aperto: nel cuore di Andrea Delogu si è fatto spazio Alessandro ed il settimanale Chi li ha beccati mentre si baciano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Andrea Delogu e Nikita Perotti sono una coppia? La rivelazione a Ballando con le stelle
Leggi anche: “Andrea Delogu e Nikita Perotti sono una coppia”, la reazione della concorrente di Ballando ai gossip
L'intesa tra Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le stelle - La volta buona 27102025
Andrea Delogu, chi è il nuovo fidanzato Alessandro Marziali (altro che Nikita Perotti) - La conduttrice e il suo maestro di ballo non sono una coppia: a conferma arriva anche una paparazzata e un bacio con un uomo misterioso. libero.it
Andrea Delogu, scatta il bacio con Alessandro Marziali/ “Con Nikita Perotti passati ad amicizia” - Scatta il bacio tra la conduttrice e il presunto fidanzato ... ilsussidiario.net
Andrea Delogu lo aveva detto, in puntata, durante Ballando con le Stelle. Tra lei e Nikita Perotti, ballerino classe 1998 e suo sparring partner nella trasmissione televisiva, non c'è una relazione amorosa. - facebook.com facebook
I finalisti di #BallandoConLeStelle Andrea Delogu Fabio Fognini Barbara D’Urso Filippo Magnini Francesca Fialdini In testa alla prossima puntata si disputerà lo spareggio tra Martina Colombari, Paolo Belli e Rosa Chemical. Chi vincerà la fin x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.