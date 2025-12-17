Andrea Delogu e Alessandro sono una coppia | il bacio che conferma che con Nikita è solo amicizia

Andrea Delogu e Alessandro sono stati protagonisti di un bacio pubblicato dal settimanale Chi, confermando la loro relazione. La conduttrice ha ormai superato il capitolo Nikita, che resta solo un’amicizia. La notizia mette in luce il nuovo passo avanti nella vita sentimentale di Andrea, lasciando il passato alle spalle.

Andrea Delogu, chi è il nuovo fidanzato Alessandro Marziali (altro che Nikita Perotti) - La conduttrice e il suo maestro di ballo non sono una coppia: a conferma arriva anche una paparazzata e un bacio con un uomo misterioso. libero.it