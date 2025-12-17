Andrea Delogu bacio in strada con un uomo misterioso Chi è Alessandro Marziali

Andrea Delogu è stata sorpresa in strada mentre scambia un bacio con un uomo misterioso, creando scalpore. Nel frattempo, a Ballando con le stelle, si apre un nuovo colpo di scena, svelando dettagli inaspettati sulla showgirl e i suoi rapporti. La vicenda alimenta curiosità e speculate tra i fan, lasciando molti interrogativi su identità e intrecci sentimentali.

Colpo di scena a Ballando con le stelle. Chi si aspettava che tra Andrea Delogu e Nikita Perotti ci fosse del tenero rimarrà deluso. La conduttrice de "La porta magica" è stata paparazzata in strada a Roma in teneri atteggiamenti con un uomo misterioso che non è il suo maestro di ballo, al quale Andrea aveva fatto una vera e propria "dichiarazione" pochi giorni fa. Un colpo a sorpresa che rimette decisamente in discussione la vita privata della conduttrice. La dichiarazione a Nikita e il ripensamento. " Questa che state leggendo è una dichiarazione, poi aggiungete voi la parola che preferite", aveva scritto Andrea Delogu su Instagram alla vigilia della seconda semifinale di Ballando, alimentando le voci su un possibile coinvolgimento sentimentale con Nikita: "Voi chiedete di definirlo, so dirvi che è puro e che non permetteremo finisca con Ballando. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

