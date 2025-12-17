Andrea Delogu bacia il suo fidanzato bellissimo ma non è Nikita | ecco di chi si tratta

Andrea Delogu ha condiviso un momento di affetto con il suo fidanzato, ma non si tratta di Nikita Perotti. Dopo settimane di sospetti e attese, il pubblico di Ballando con le Stelle scopre l’identità dell’uomo con cui la conduttrice ha scelto di condividere un sorriso e un bacio.

© Donnapop.it - Andrea Delogu bacia il suo fidanzato bellissimo, ma non è Nikita: ecco di chi si tratta Per settimane il pubblico di Ballando con le Stelle ha guardato Andrea Delogu e Nikita Perotti come si osservano le storie che sembrano destinate a diventare qualcosa di più. Intesa evidente, complicità fuori e dentro la pista, dichiarazioni misurate ma dense di affetto: tutti gli ingredienti di una " ship " perfetta. E invece, mentre i fan fantasticavano, la realtà ha preso tutt'altra direzione, sorprendendo anche i più scettici. Andrea Delogu paparazzata con il nuovo fidanzato, ma non è Nikita. A mettere fine alle speculazioni ci aveva già pensato Andrea Delogu in diretta, durante la semifinale del programma, quando Selvaggia Lucarelli le aveva posto la domanda senza giri di parole: « Hai scritto un post che era molto allusivo.

