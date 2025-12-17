Andrea Delogu bacia il suo fidanzato bellissimo ma non è Nikita | ecco di chi si tratta

17 dic 2025

Andrea Delogu ha condiviso un momento di affetto con il suo fidanzato, ma non si tratta di Nikita Perotti. Dopo settimane di sospetti e attese, il pubblico di Ballando con le Stelle scopre l’identità dell’uomo con cui la conduttrice ha scelto di condividere un sorriso e un bacio.

Per settimane il pubblico di Ballando con le Stelle ha guardato Andrea Delogu e Nikita Perotti come si osservano le storie che sembrano destinate a diventare qualcosa di più. Intesa evidente, complicità fuori e dentro la pista, dichiarazioni misurate ma dense di affetto: tutti gli ingredienti di una “ ship ” perfetta. E invece, mentre i fan fantasticavano, la realtà ha preso tutt’altra direzione, sorprendendo anche i più scettici. Andrea Delogu paparazzata con il nuovo fidanzato, ma non è Nikita. A mettere fine alle speculazioni ci aveva già pensato Andrea Delogu in diretta, durante la semifinale del programma, quando Selvaggia Lucarelli le aveva posto la domanda senza giri di parole: « Hai scritto un post che era molto allusivo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

