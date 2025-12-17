Andrea Costantini morto nella cella frigorifera del supermercato legale della compagna | No a circo mediatico

L'articolo analizza la tragica morte di Andrea Costantini nella cella frigorifera di un supermercato, e la posizione legale della compagna, che denuncia un eccesso di clamore mediatico e accuse infondate che danneggiano la sua reputazione.

«La mia assistita si trova oggi ingiustamente coinvolta in un vero e proprio circo mediatico, fondato su illazioni e ricostruzioni non verificate, che stanno gravemente ledendo la sua immagine, la sua dignità personale e la sua reputazione». Come riporta l'Ansa, a dichiararlo è l'avvocata Paola. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

