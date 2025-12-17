Andrea Carboni live al Circolo Aurora

Domenica 21 dicembre, il cantautore toscano Andrea Carboni si esibirà al Circolo Aurora di Firenze, presentando dal vivo il suo ultimo album,

Domenica 21 dicembre il cantautore toscano Andrea Carboni arriva al Circolo Aurora di Firenze per presentare ive il suo ultimo album Passanti, mostri e fantasmi, un disco fuori dal tempo dove la nuova declinazione dell’anti-pop di Carboni ha dato vita a canzoni che si susseguono come una. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

