Andare al lavoro in bici conviene il Comune paga chi pedala | torna il bonus ecco come richiederlo

Il Comune di Forlì, con il supporto della Regione Emilia-Romagna, ripropone il bonus bici per incentivare gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta. L'iniziativa, rivolta ai pendolari, offre un contributo economico a chi sceglie la mobilità sostenibile, promuovendo stili di vita più ecologici e salutari. Ecco come richiedere il bonus e beneficiare di questa opportunità.

Torna l’iniziativa promossa dal Comune di Forlì, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, per incentivare gli spostamenti casa-lavoro e viceversa in bicicletta. Da giovedì 18 dicembre, sarà possibile candidarsi seguendo le modalità contenute nel bando pubblicato sul sito www.fmi.fc.it alla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

