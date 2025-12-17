Ancora detenuto Arif incontra Enver in carcere e gli rivela un segreto importante

In un intreccio di emozioni e segreti, i protagonisti si confrontano con scelte difficili e sfide personali. Tra rivelazioni inaspettate e tensioni crescenti, le loro storie si intrecciano in un susseguirsi di eventi che mettono alla prova i loro legami e la forza interiore. Un racconto di coraggio, amore e determinazione che cattura l'attenzione e lascia senza fiato.

Bahar e P?r?l si sono trovate davanti alla difficile scelta imposta loro da Nezir. Sarp invece ha dovuto affrontare nuove tensioni con Suat e Münir: La forza di una donna non smette di sorprendere. E nelle puntate in onda oggi e domani, mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre in onda come sempre su Canale 5 alle 16:05 e alle 18:10, la reclusione forzata di tutti coloro che sono tenuti in ostaggio da Nezir diventa sempre più pesante. La forza di una donna, anticipazioni puntata 17 e 18 dicembre, trama episodi.

