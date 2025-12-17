La Toscana si trova ancora sotto l’allerta gialla, con nuove piogge in arrivo nonostante le temperature sopra la media stagionale. Le condizioni meteorologiche continuano a preoccupare, interessando diverse zone, tra cui Firenze. La situazione richiede attenzione e prudenza per affrontare l’ulteriore ondata di maltempo che si preannuncia.

© Lanazione.it - Ancora allerta gialla in Toscana, nuove piogge in arrivo. Le zone interessate dal provvedimento

Firenze, 17 dicembre 2025 – Ancora allerta gialla su una parte della Toscana. Nonostante temperature superiori alle medie del periodo, il maltempo non molla la presa. E così, dopo parziali schiarite pomeridiane, sono attese altre piogge tra la sera di oggi, mercoledì, e le prima parte del mattino di domani, giovedì, con locali temporali sull’arcipelago e sulla costa centro meridionale. L’allerta gialla per la giornata del 18 dicembre. Per questo motivo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per rischio idrologico e idraulico del reticolo minore per le isole e la costa della Toscana meridionale valido dalle ore 19 di oggi, mercoledì 17, fino alle ore 13 di domani, giovedì, 18 dicembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

