Anche la neutrale Svizzera si riarma | Dobbiamo prepararci a una guerra tra Russia e Nato

La neutralità svizzera, simbolo di pace e stabilità, sembra vacillare di fronte alle crescenti tensioni internazionali. Con il rischio di un conflitto tra Russia e la Nato, anche la piccola confederazione si prepara a riconsiderare il proprio ruolo, adottando strategie di difesa più robuste e rinnovando il proprio approccio alla sicurezza nazionale.

Addio alla storica e secolare neutralità. Il timore di una guerra tra Russia e i paesi che rientrano nell'ombrello della Nato sta spingendo anche la Svizzera a una corsa alle armi. Rivista prematuramente la strategia sulla difesa nazionaleBerna il 12 dicembre ha preso una decisione storica. 🔗 Leggi su Today.it

