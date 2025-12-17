Anche la neutrale Svizzera si riarma | Dobbiamo prepararci a una guerra tra Russia e Nato

La neutralità svizzera, simbolo di pace e stabilità, sembra vacillare di fronte alle crescenti tensioni internazionali. Con il rischio di un conflitto tra Russia e la Nato, anche la piccola confederazione si prepara a riconsiderare il proprio ruolo, adottando strategie di difesa più robuste e rinnovando il proprio approccio alla sicurezza nazionale.

Nato e Russia, il rischio scontro allarma la Difesa in Svizzera: «Anche noi dobbiamo prepararci». I 10 obiettivi - Anche la Svizzera sta ripensando il modello della Difesa alla luce delle minacce che riguardano tutta l'Europa. msn.com

