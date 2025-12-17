Anche la neutrale Svizzera si riarma | Dobbiamo prepararci a una guerra tra Russia e Nato
La neutralità svizzera, simbolo di pace e stabilità, sembra vacillare di fronte alle crescenti tensioni internazionali. Con il rischio di un conflitto tra Russia e la Nato, anche la piccola confederazione si prepara a riconsiderare il proprio ruolo, adottando strategie di difesa più robuste e rinnovando il proprio approccio alla sicurezza nazionale.
Addio alla storica e secolare neutralità. Il timore di una guerra tra Russia e i paesi che rientrano nell'ombrello della Nato sta spingendo anche la Svizzera a una corsa alle armi. Rivista prematuramente la strategia sulla difesa nazionaleBerna il 12 dicembre ha preso una decisione storica. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: “Russia-Nato, pericolo concreto di guerra”: anche la Svizzera si arma
Leggi anche: Nato: «Siamo tutti in pericolo, Mosca può colpire anche Roma». Vladimir Putin: «Sono in guerra con la Russia e non ne fanno mistero»
Svizzera, il rischio guerra Nato-Russia allarma la Difesa: «Anche noi dobbiamo prepararci». I 10 obiettivi - Anche la Svizzera sta ripensando il modello della Difesa alla luce delle minacce che riguardano tutta l'Europa. msn.com
Nato e Russia, il rischio scontro allarma la Difesa in Svizzera: «Anche noi dobbiamo prepararci». I 10 obiettivi - Anche la Svizzera sta ripensando il modello della Difesa alla luce delle minacce che riguardano tutta l'Europa. msn.com
Mi chiamo Fabio, ho 28 anni. Ho una compagnia di amici più intricata di una puntata di Beautiful. Ogni due settimane c’è qualcuno che litiga con qualcun altro. E io Io neutrale. Io Svizzera. Solo che ormai per organizzare un’uscita devo consultare l’agenda m - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.